يعتقد البعض أن الرغبة في تناول الحلويات تعود إلى نقص المغنيسيوم أو عناصر غذائية أخرى، لكن يكون للاشتهاء تفسير واحد بسيط.

ويعود سبب اشتهاء الحلويات إلى عوامل مثل الإرهاق واضطراب الروتين والتوتر والعادات اليومية.

لماذا نشتهي الحلويات تحديدا؟

يرتبط اشتهاء بعض الأطعمة أحيانًا باحتياجات الجسم الفعلية، إلا أن غالبية الحالات تتأثر بنمط الحياة والحالة النفسية. وغالبًا ما تكون الحلويات هي الاستجابة الأسرع للإرهاق أو انخفاض الطاقة، نظرًا لتأثيرها الفوري، وفقا لـ "bestproducts".

الإرهاق والانخفاض المفاجئ في الطاقة

عندما يطول اليوم وتغيب فترات الراحة وتناول الطعام، يبحث الدماغ عن مصدر سريع للطاقة. وتعمل الحلويات على رفع مستوى السكر في الدم، مما يمنح شعورا مؤقتا بالنشاط.

قلة النوم واضطراب الروتين اليومي

تنخفض كفاءة الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية عند عدم الحصول على نوم كافٍ، ما يزيد الرغبة في تناول الكربوهيدرات السريعة التي تمنح إحساسًا فوريًا بالدعم. في هذه الحالة.

الإجهاد والضغط العاطفي

في الأيام المليئة بالتوتر، تعد الحلويات بمثابة مكافأة صغيرة، فهي تمنح شعورًا بالراحة وتتيح فرصة لأخذ استراحة قصيرة ولو لبضع دقائق، مما يساعد على استعادة التركيز وتخفيف جزء من التوتر الداخلي

فترات طويلة بين الوجبات

يؤدي تناول الطعام بشكل غير منتظم إلى انخفاض حاد في الطاقة، فتبدو الحلويات في هذه الحالة الحل الأسهل. الأمر أشبه بمحاولة ملء خزان فارغ بأول سائل متوفر، لكن تأثيره لا يدوم طويلًا.

