كيف يؤثر شرب الماء الساخن على الجسم؟

بدأ بعض الأشخاص مؤخرا في شرب الماء الساخن كعادة يومية لحل بعض المشكلات الصحية مثل فقدان الوزن وتحسين نضارة البشرة وتخفيف التهاب الحلق وآلام الدورة الشهرية.

إلا أن الواقع العلمي يشير إلى أن فوائد شرب الماء الساخن لا تتجاوز ما يوفره الماء العادي من ترطيب للجسم، بينما تعود بعض التأثيرات الإيجابية إلى شعور الراحة والاسترخاء المصاحب لتناوله دافئا، وفقا لـ "ساينس ألرت".

ترطيب الجسم

الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم الهضم والدورة الدموية ووظائف الكلى وتنظيم ضغط الدم والصحة العامة.

كما أن عدم شرب كمية كافية من الماء قد يزيد صعوبة التعامل مع الضغوط اليومية، ولا يوجد دليل يثبت أن الماء الساخن يقدم فوائد صحية فريدة تتجاوز ما يوفره الماء العادي باستثناء دوره في الترطيب.

فقدان الوزن

لا توجد أدلة تثبت أن شرب الماء الساخن وحده يؤدي إلى فقدان وزن ملحوظ. ومع ذلك، فإن زيادة شرب السوائل بشكل عام تساعد على التحكم بالوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتقليل استهلاك المشروبات السكرية أو عالية السعرات.

والماء الدافئ يحفز حركة الأمعاء بدرجة طفيفة، لكنه لا يحرق الدهون.

الماء الساخن والتهاب الحلق

يمكن للسوائل الدافئة أن تخفف التهاب الحلق واحتقان الأنف، إذ يساعد الدفء وأحيانا البخار على تليين المخاط وتهدئة الأنسجة المتهيجة.

ولا يقتصر هذا التأثير على الماء الساخن فقط؛ فالشاي الدافئ ومشروبات الأعشاب أو الليمون الدافئ توفر راحة مماثلة.

الماء الساخن وصحة البشرة

شرب الماء الساخن يحسن البشرة أو يزيل السموم، فالحفاظ على الترطيب يساعد على مرونة الجلد ومنع جفافه، بينما تتم إزالة السموم داخل الجسم عبر الكبد والكليتين وليس عن طريق شرب الماء الساخن.

آلام الدورة الشهرية

تساعد الحرارة الموضعية على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية بفضل إرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية.

أما شرب الماء الساخن وحده فلا يوجد دليل قوي على أنه يخفف الألم، رغم أن بعض المشروبات العشبية الدافئة قد توفر راحة جزئية بفضل خصائصها الطبيعية، وليس بسبب حرارة الماء نفسها.

