سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن

انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 14-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7655 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6695 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5740 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4465 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3190 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 237990 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.43% إلى نحو 5042 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.