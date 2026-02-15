الجرجير من الخضراوات المليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يعود على الجسم بالفوائد عند تناوله بانتظام.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم فوائد تناول الجرجير يوميا، وفقا لموقع "verywellhealth".

ويحتوي الجرجير المائي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C وبيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، كما يحتوي على مركبات تسمّى الفلوكوسينولات، تتحول داخل الجسم إلى مواد يُعتقد أنها تلعب دوراً وقائياً ضد بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة والبروستاتا والجلد.

يتميز الجرجير بغناه بالنترات الطبيعية التي قد تساعد على إرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما أن احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة قد يسهم في خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات، مما يدعم صحة الشرايين

ويحتوي على فيتامين سي، ما يسهم في تعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء وتحسين كفاءتها، ما يدعم مقاومة العدوى.

وأيضا الجرجير يساعد على تقوية العظام، وذلك بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين K.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجرجير المائي على نحو 95% ماء، مما يجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي، ويساعد على دعم الترطيب وتحسين الهضم وتقليل الصداع المرتبط بالجفاف.

كما أن النترات تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، ما قد يحسن تدفق الدم إلى العضلات ويعزز الأداء الرياضي.

ونظرا لأنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، فإنه يدعم صحة الشبكية ويقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر، كما أن فيتاميني A وC يدعمان تجدد خلايا الجلد وإنتاج الكولاجين.

كما توفر الألياف الموجودة فيه دعماً لحركة الأمعاء وتغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يعزز صحة الأمعاء.

والجرير المائي قليل السعرات وغني بالماء والمغذيات، ما يساعد على الشعور بالشبع دون استهلاك سعرات عالية، وهو خيار مناسب لمن يسعون لإدارة وزنهم.

