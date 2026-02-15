إعلان

بعد الفيضانات.. نيوزيلندا تحذر من زيادة شدة الأمطار الغزيرة والعواصف

كتب : مصراوي

05:01 ص 15/02/2026

أمطار نيوزيلندا

وكالات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا من زيادة شدة الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة في نورث آيلاند، بعد يوم من الفيضانات التي تسببت في وفاة شخص واحد وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار الطرق وإجلاء السكان من منازلهم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: "يتوغل اليوم منخفض قوي شرقي الجزيرة الشمالية، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف شديدة على شرق ووسط وجنوب نورث آيلاند".

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن من المتوقع بلوغ ذروة سوء الأحوال الجوية في وقت متأخر من اليوم الأحد، تليها تحسن بطيء في الاحوال الجوية يوم الإثنين، بعد أن بدأ هطول الامطار الغزيرة على مناطق واسعة من البلاد يوم الجمعة، مما تسبب في حدوث فيضانات.

وقالت السلطات، ان رجلا لقي حتفه على ما يبدو في سيارته بسبب مياه الفيضانات أمس السبت، مضيفة أن حوالي 80 شخصا تم اجلاؤهم إلى مركز طوارئ.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مناطق شبه ريفية شاسعة مغمورة بالمياه وأجزاء من الطرق منهارة حيث انحسرت مياه الفيضانات، وفقا للغد.

