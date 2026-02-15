كشفت دراسة بريطانية أن ممارسة أنشطة ذهنية مثل القراءة والكتابة أو تعلم لغة جديدة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 40%.

وأظهرت الدراسة أن القيام بأنشطة تحفز العقل والتعلم مدى الحياة يقلل من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة ويؤخر ظهور مرض الزهايمر لأكثر من خمس سنوات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الدراسة أن الصحة المعرفية في سن الشيخوخة تتأثر بشكل كبير بالتعرض مدى الحياة لبيئات محفزة فكريا.

وتم متابعة المشاركين لنحو ثمانية أعوام، وخلال هذه الفترة أصيب 551 شخصاً بألزهايمر، في حين ظهرت علامات ضعف إدراكي طفيف على 719 شخصاً.

وتوصل الباحثون إلى أن الذين حظوا بأكبر قدر من التعلم مدى الحياة بما في ذلك القراءة وتعلم لغة أجنبية أصيبوا بالمرض بعد 5 أعوام، مقارنة بالذين لم يحظوا بنفس القدر من التعلم.

