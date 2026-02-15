إعلان

كيف تساعد الأنشطة الذهنية على تأخير ظهور مرض الزهايمر؟

كتب : شيماء مرسي

02:00 ص 15/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة بريطانية أن ممارسة أنشطة ذهنية مثل القراءة والكتابة أو تعلم لغة جديدة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 40%.

وأظهرت الدراسة أن القيام بأنشطة تحفز العقل والتعلم مدى الحياة يقلل من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة ويؤخر ظهور مرض الزهايمر لأكثر من خمس سنوات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الدراسة أن الصحة المعرفية في سن الشيخوخة تتأثر بشكل كبير بالتعرض مدى الحياة لبيئات محفزة فكريا.

وتم متابعة المشاركين لنحو ثمانية أعوام، وخلال هذه الفترة أصيب 551 شخصاً بألزهايمر، في حين ظهرت علامات ضعف إدراكي طفيف على 719 شخصاً.

وتوصل الباحثون إلى أن الذين حظوا بأكبر قدر من التعلم مدى الحياة بما في ذلك القراءة وتعلم لغة أجنبية أصيبوا بالمرض بعد 5 أعوام، مقارنة بالذين لم يحظوا بنفس القدر من التعلم.

اقرأ أيضا:

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

فيروس PRV ينتقل عبر الخفافيش.. احذر أعراضه

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

أعراض الزهايمر لأنشطة الذهنية وائدالأنشطة الذهنية وائد الأنشطة الذهنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة منتصف الليل| السعودية توقف شركتي عمرة مصرية.. وخطة حكومية لطرح المطارات
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| السعودية توقف شركتي عمرة مصرية.. وخطة حكومية لطرح المطارات
"عيادة مغلقة وطبيب متوِفي".. أمن المنيا يكشف سر جوال الأجنّة الغامضة- صور
أخبار المحافظات

"عيادة مغلقة وطبيب متوِفي".. أمن المنيا يكشف سر جوال الأجنّة الغامضة- صور
رمضان 2026.. طرح البرومو الثاني لمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز
زووم

رمضان 2026.. طرح البرومو الثاني لمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز
"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب
زووم

"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب
أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان