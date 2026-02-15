إعلان

حشيش وهيروين وشابو.. ضبط 16 كيلو مخدرات متنوعة خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

كتب : مصراوي

05:30 ص 15/02/2026

حشيش وهيروين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، في مداهمة العديد من أوكار المخدرات على مستوى مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

أسفرت الحملات الأمنية التي أجريت بالتنسيق مع فرع الأمن العام في كفر الشيخ، عن ضبط 16 كيلو مخدرات متنوعة خلال مداهمة أوكار المخدرات وضبط القائمين عليها عبارة عن 10 كيلو حشيش، و3 كيلو شابو، و3 كيلو هيروين، بحوزة 20 متهمًا.

كانت إدارة البحث الجنائي نجحت في تنفيذ 2000 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت أحكامًا جزئية ومستأنفة وأحكامًا صادرة عن محكمة النقض، وضبط 30 متهمًا هاربًا من قضايا جنائية، من بينهم 4 متهمين صادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

من أبرز المضبوطين المتهم "ج. ش. ب" الهارب من حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 13737 لسنة 2025 جنايات مركز كفر الشيخ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ضمت قائمة المضبوطين أيضًا المتهمين: "أ. ز. أ. س"، و "م. ا. أ. س"، الهاربين من حكم بالسجن المؤبد في الجناية رقم 8924 جنايات مركز شرطة بيلا، إلى جانب المتهم "إ. س. ا. ع" الهارب من حكم بالمؤبد في الجناية رقم 40272 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، جميعهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وضبط 3 متهمين آخرين هاربين من أحكام بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلى 10 أعوام.

