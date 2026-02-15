مباريات الأمس
بالأحمر...زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة احتفالا بعيد الحب

كتب : مصراوي

02:00 ص 15/02/2026 تعديل في 02:06 ص
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (2)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (5)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (7)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (4)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (3)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (10)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (8)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (11)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (6)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (12)
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وشاركت حنين متابعيها بمجموعة من الصور بفستان أحمر بمناسبة عيد الحب بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حاليا مذيعة في البرنامج الإذاعي "صوت الزمالك".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق فوزا مهما على نظيره كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الكونفدرالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد محمد عواد حنين خالد صور زوجة محمد عواد راديو الزمالك

