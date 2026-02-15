بالأحمر...زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة احتفالا بعيد الحب

إشادة وطلبان.. ييس توروب يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور

القاهرة - مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وشاركت حنين متابعيها بمجموعة من الصور بفستان أحمر بمناسبة عيد الحب بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حاليا مذيعة في البرنامج الإذاعي "صوت الزمالك".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق فوزا مهما على نظيره كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الكونفدرالية.