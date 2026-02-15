إعلان

روتين استحمام بسيط يخفض ضغط الدم ويعزز صحة القلب

كتب : شيماء مرسي

10:00 ص 15/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة بريطانية أن اتباع روتين استحمام بسيط قد يسهم في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

وأشارت الدراسة إن وضع الجسم في الماء الساخن يسهم في خفض ضغط الدم وتحسين بعض المؤشرات الصحية، رغم أن تأثيره يختلف من شخص لآخر.

وأوضحت الدراسة أن العلاج الحراري السلبي يعتمد على رفع درجة حرارة الجسم دون ممارسة أي نشاط بدني، وذلك من خلال الغمر في ماء ساخن عند درجات حرارة محددة.

ويعد استخدام حمامات الماء الساخن تقليدا يعود لقرون طويلة، كما يظهر في الحمامات الرومانية والينابيع الساخنة اليابانية المعروفة باسم أونسن، والحمامات التركية التقليدية.

وعادة ما تتراوح درجة حرارة الماء المستخدمة لأغراض علاجية بين 39 و40 درجة مئوية، وهي أعلى من درجة حرارة الاستحمام المعتادة التي غالبا ما تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويساعد غمر الجسم في الماء الساخن على توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم استجابة للحرارة، وبالتالي خفض ضغط الدم.

كما أن الاستحمام لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة عند درجات حرارة بين 40.5 و43 درجة مئوية قد يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ.

وأظهرت النتائج أن كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم والذين يتلقون علاجا طبيا حققوا فوائد أكثر استقرارا مقارنة بالشباب الأصحاء أو المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المعالج، إذ كانت التأثيرات لدى هذه الفئات محدودة أو غير مستدامة.

وأشارت الدراسة إلى تحسن جودة النوم وانخفاض مستويات التوتر وتعزيز الصحة النفسية على المدى الطويل نتيجة تأثيرات إيجابية في الجهاز العصبي.

ويعد ضغط الدم أعلى من 130/80 ملم زئبق مؤشرا على ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى. وتوضح أبحاث أخرى أن خفض الضغط الانقباضي بمقدار 10 ملم زئبق فقط قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية بنحو 20%.

وينصح الباحثون بعدم تجاوز درجة حرارة 40 مئوية لتجنب ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفرط، مع ضرورة الخروج من الحمام تدريجيا، والجلوس قليلا قبل الوقوف، والحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء قبل الاستحمام. كما يُفضّل إبقاء بعض الأطراف خارج الماء خلال فترات الغمر الطويلة.

اقرأ أيضا:

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

فيروس PRV ينتقل عبر الخفافيش.. احذر أعراضه

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

روتين يخفض ضغط الدم فوائد الماء الساخن تعزيز صحة القلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
أخبار مصر

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
"مالنا ومال والدي الرسول".. منشور لعباس شومان يثير الجدل وعلماء يهاجمون
أخبار

"مالنا ومال والدي الرسول".. منشور لعباس شومان يثير الجدل وعلماء يهاجمون
هيفاء وهبي بفستان جريء ونسرين طافش أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان جريء ونسرين طافش أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي
أخبار مصر

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق