كشفت دراسة بريطانية أن اتباع روتين استحمام بسيط قد يسهم في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

وأشارت الدراسة إن وضع الجسم في الماء الساخن يسهم في خفض ضغط الدم وتحسين بعض المؤشرات الصحية، رغم أن تأثيره يختلف من شخص لآخر.

وأوضحت الدراسة أن العلاج الحراري السلبي يعتمد على رفع درجة حرارة الجسم دون ممارسة أي نشاط بدني، وذلك من خلال الغمر في ماء ساخن عند درجات حرارة محددة.

ويعد استخدام حمامات الماء الساخن تقليدا يعود لقرون طويلة، كما يظهر في الحمامات الرومانية والينابيع الساخنة اليابانية المعروفة باسم أونسن، والحمامات التركية التقليدية.

وعادة ما تتراوح درجة حرارة الماء المستخدمة لأغراض علاجية بين 39 و40 درجة مئوية، وهي أعلى من درجة حرارة الاستحمام المعتادة التي غالبا ما تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويساعد غمر الجسم في الماء الساخن على توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم استجابة للحرارة، وبالتالي خفض ضغط الدم.

كما أن الاستحمام لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة عند درجات حرارة بين 40.5 و43 درجة مئوية قد يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ.

وأظهرت النتائج أن كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم والذين يتلقون علاجا طبيا حققوا فوائد أكثر استقرارا مقارنة بالشباب الأصحاء أو المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المعالج، إذ كانت التأثيرات لدى هذه الفئات محدودة أو غير مستدامة.

وأشارت الدراسة إلى تحسن جودة النوم وانخفاض مستويات التوتر وتعزيز الصحة النفسية على المدى الطويل نتيجة تأثيرات إيجابية في الجهاز العصبي.

ويعد ضغط الدم أعلى من 130/80 ملم زئبق مؤشرا على ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى. وتوضح أبحاث أخرى أن خفض الضغط الانقباضي بمقدار 10 ملم زئبق فقط قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية بنحو 20%.

وينصح الباحثون بعدم تجاوز درجة حرارة 40 مئوية لتجنب ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفرط، مع ضرورة الخروج من الحمام تدريجيا، والجلوس قليلا قبل الوقوف، والحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء قبل الاستحمام. كما يُفضّل إبقاء بعض الأطراف خارج الماء خلال فترات الغمر الطويلة.

اقرأ أيضا:

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

فيروس PRV ينتقل عبر الخفافيش.. احذر أعراضه

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان