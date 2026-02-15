لمواجهة التلاعب بالخبز.. الداخلية تضبط 6 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، بهدف حماية جمهور المستهلكين.

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة لضبط الجرائم التموينية، خاصة ما يتعلق بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا، وعُثر خلالها على ما يزيد عن 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.