توقعات الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مستمر والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 29 درجة.

