تؤدي الخضروات التي تحتوي على فيتامين سي دورا أساسيا في تعزيز المناعة ودعم الصحة العامة، لذا يجب تناولها بانتظام.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الخضروات التي تمنح الجسم فيتامين سي، وفق ما كشف موقع "verywellhealth".

الفلفل الأحمر

يعتبر من أقوى مصادر فيتامين سي بين الخضروات، كما يعد خيارا ممتازا للوجبات الخفيفة أو لإضافته إلى السلطات والسندويتشات.

الفلفل الأخضر

يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، مما يسهم على تقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد.

البروكلي

يحتوي البروكلي على فيتامين سي والألياف والمعادن والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم، ما يجعله مناسبا لصحة القلب والجهاز الهضمي.

البطاطس

تعد ضمن قائمة الخضروات الغنية بفيتامين سي، فهي توفر نحو ربع الاحتياج اليومي عند خبزها أو طهيها على البخار، ومن الأفضل تجنب القلي، إذ يقلل من قيمتها الغذائية.

البطاطا الحلوة

تعطي فيتامين C أكثر من البطاطس البيضاء في العادة، وتتفوق كذلك في محتواها من فيتامين A الداعم لصحة العين والمناعة.

اقرأ أيضا:

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

فيروس PRV ينتقل عبر الخفافيش.. احذر أعراضه

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان