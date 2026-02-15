إعلان

5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة

كتب : شيماء مرسي

08:00 ص 15/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تؤدي الخضروات التي تحتوي على فيتامين سي دورا أساسيا في تعزيز المناعة ودعم الصحة العامة، لذا يجب تناولها بانتظام.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الخضروات التي تمنح الجسم فيتامين سي، وفق ما كشف موقع "verywellhealth".

الفلفل الأحمر

يعتبر من أقوى مصادر فيتامين سي بين الخضروات، كما يعد خيارا ممتازا للوجبات الخفيفة أو لإضافته إلى السلطات والسندويتشات.

الفلفل الأخضر

يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، مما يسهم على تقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد.

البروكلي

يحتوي البروكلي على فيتامين سي والألياف والمعادن والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم، ما يجعله مناسبا لصحة القلب والجهاز الهضمي.

البطاطس

تعد ضمن قائمة الخضروات الغنية بفيتامين سي، فهي توفر نحو ربع الاحتياج اليومي عند خبزها أو طهيها على البخار، ومن الأفضل تجنب القلي، إذ يقلل من قيمتها الغذائية.

البطاطا الحلوة

تعطي فيتامين C أكثر من البطاطس البيضاء في العادة، وتتفوق كذلك في محتواها من فيتامين A الداعم لصحة العين والمناعة.

اقرأ أيضا:

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

فيروس PRV ينتقل عبر الخفافيش.. احذر أعراضه

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

فيتامين سي أطعمة تحتوي على فيتامين سي البروكلي الفلفل الأخضر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب
مصراوي ستوري

زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب

بالأحمر...زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة احتفالا بعيد الحب
مصراوي ستوري

بالأحمر...زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة احتفالا بعيد الحب
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان