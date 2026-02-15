إعلان

حسام موافي ينفي شائعة وفاته: "أنا بصحة جيدة"

كتب : أحمد جمعة

11:36 ص 15/02/2026 تعديل في 11:46 ص

الدكتور حسام موافي

نفى الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، صحة ما تردد من شائعات بشأن وفاته، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال "موافي"، عبر حسابه على فيسبوك: "أشكر لكم مشاعركم الطيبة واهتمامكم الصادق وحرصكم على الاطمئنان عليّ"، مضيفًا: "أحب أن أطمئن الجميع أنني بفضل الله وبحمده بصحة جيدة، وأدعو الله أن يحفظكم جميعًا من كل سوء".

ووجه موافي التهنئة لمتابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلًا: "كما يسعدني أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير وبركة وصحة وعافية علينا جميعًا".

