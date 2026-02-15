إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:47 ص 15/02/2026 تعديل في 11:47 ص

الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 12.42 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.42 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.45 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.44 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

