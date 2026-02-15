تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك مصر: 12.42 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.42 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.45 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.44 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.