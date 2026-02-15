يعد حليب الصويا خيارا شائعا لمن يبحثون عن بديل نباتي للحليب، سواء بسبب عدم تحمل اللاكتوز أو لأسباب تتعلق بالتفضيلات الغذائية.

وكشف موقع "VeryWellHealth" عن فوائد تناول حليب الصويا بانتظام.

تقليل الالتهابات

يحتوي حليب الصويا على مركبات تعرف بالإيزوفلافونات، وهي مضادات أكسدة تسهم في خفض محفزات الالتهاب داخل الجسم، مما يعزز الصحة العامة على المدى الطويل

خفض الكوليسترول

يسهم حليب الصويا في تحسين مستويات الكوليسترول، إذ يرتبط باحتمالية خفض الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص، خاصة عند استخدامه كبديل لمصادر الدهون المشبعة الأقل صحة.

خفض ضغط الدم

تناول حليب الصويا بانتظام يسهم في خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وتعزيز قدرتها على الاسترخاء.

ضبط الوزن وسكر الدم

يساعد حليب الصويا بشكل غير مباشر في ضبط الوزن ومستوى السكر في الدم، فهو مصدر جيد للبروتين، مما يزيد الإحساس بالشبع ويساعد على تنظيم الشهية.

تخفيف أعراض سن اليأس

يخفف حليب الصويا بعض أعراض سن اليأس، بفضل خصائص الإيزوفلافونات التي تشبه تأثير الإستروجين إلى حد ما، ما قد يساعد بعض النساء على تقليل الهبّات الساخنة وتقلب المزاج وأعراض أخرى مرتبطة بمرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

اقرأ أيضا:

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

فيروس PRV ينتقل عبر الخفافيش.. احذر أعراضه

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان