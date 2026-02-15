موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب

تُقام صلاة الجنازة على الدكتور مفيد شهاب، اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، عقب صلاة العصر بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ويُقام العزاء غدًا الإثنين الموافق 16 فبراير 2026 عقب صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر بالقاعة الرئيسية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق