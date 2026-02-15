إعلان

موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب

كتب : عمر صبري

11:51 ص 15/02/2026

الدكتور مفيد شهاب

تُقام صلاة الجنازة على الدكتور مفيد شهاب، اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، عقب صلاة العصر بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ويُقام العزاء غدًا الإثنين الموافق 16 فبراير 2026 عقب صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر بالقاعة الرئيسية.

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

