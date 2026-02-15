مواعيد عمل التأمين الصحي في شهر رمضان 2026

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي منشورًا إداريًا حددت فيه مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان لعام 1447هـ / 2026.

ووفق المنشور، تقرر أن تبدأ ساعات العمل برئاسة الهيئة وإدارات الفروع والمناطق من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يستمر العمل بنظام التجاوز حتى الساعة 8:15 صباحًا فقط، وتُحسب التأخيرات حتى الساعة 8:30 صباحًا.

وفيما يخص المستشفيات والعيادات، نص القرار على ترك تحديد مواعيد العمل لمديري الفروع ومسؤولي الوحدات المختلفة، ومن بينها مستشفى مدينة نصر، ومستشفى 6 أكتوبر، ومركز الأورام، ومستشفى العاصمة الإدارية، بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل وحدة، مع الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعمل داخل الهيئة خلال شهر رمضان فقط.

كما جرى تفويض رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية في تحديد مواعيد عمل اللجان الطبية خلال الشهر بما يتلاءم مع طبيعة عملها، مع إخطار اللجان بالمواعيد المحددة.

وأشار المنشور إلى أن مواعيد العمل بنظام الفترات للفروع والمناطق تبدأ عقب انتهاء المواعيد الرسمية المحددة بالبند الأول بالنسبة لرئاسة الهيئة وإداراتها، أما الوحدات العلاجية من مستشفيات وعيادات، فتؤدى الفترات فيها وفقًا لظروف وحجم العمل بكل وحدة، ويُترك تحديد ذلك لمديري الفروع، مع الالتزام الكامل بعدد ساعات الفترات المقررة.

وأتاح القرار للعاملين الراغبين في تخفيض أو إلغاء ساعات الفترات بعد المواعيد الرسمية خلال الشهر التقدم بطلب إلى السلطة المختصة بالوحدة، مع مراعاة مصلحة العمل.

كما قررت الهيئة إلغاء جميع الأذونات خلال شهر رمضان دون الإخلال بالقرارات والتعليمات المنظمة، مع الإبقاء على التجاوز المقرر للأخوة المسيحيين عن يوم الأحد من كل أسبوع.

