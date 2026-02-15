إعلان

حقيقة وقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية والمخالفة

كتب : محمد صلاح

11:46 ص 15/02/2026

عداد الكهرباء مسبق الدفع

نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد بشأن وقف تلقي أو استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية أو الخاصة بالممارسات والمخالفة، مؤكدًا استمرار العمل بالمنظومة بشكل طبيعي دون أي تغييرات.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تواصل استقبال الطلبات من المواطنين، سواء من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة أو مقرات الشركات، مشددًا على عدم صدور أي تعليمات رسمية بوقف الإجراءات أو تعليقها.

وأضاف المصدر أن العدادات الكودية تمثل إحدى الآليات المهمة التي تتبناها الوزارة لضبط منظومة استهلاك الطاقة وتقنين الأوضاع؛ بما يُسهم في الحد من الفقد التجاري والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تقديم خدمة كهربائية مستقرة وآمنة للمواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة مستمرة في خطتها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وتحديث البنية التحتية لشبكات التوزيع، لافتًا إلى أن أي قرارات تنظيمية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.

وأكد المصدر أن شركات التوزيع تقدم كل التسهيلات لتلقي الطلبات وفحصها وَفق الضوابط المعمول بها؛ بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة العدادات الكودية

