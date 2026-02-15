إعلان

بعد الأربعين.. فحوصات ضرورية للحفاظ على صحة الرجال الإنجابية

كتب : شيماء مرسي

09:00 ص 15/02/2026

صورة تعبيرية

كشف الطبيب الروسي دميتري كورولوف أخصائي المسالك البولية أن الرجال الذين تجاوزوا سن الأربعين يجب عليهم إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية للحفاظ على الصحة الإنجابية.

الفحوصات الضرورية للرجال بعد سن الأربعين

تحليل مستوى هرمون التستوستيرون الكلي والحر ونسبة السكر في الدم، ومستويات الهيموجلوبين، لأن كل هذه العوامل تؤثر على الخصوبة عند الرجال.

وشدد الطبيب على أهمية فحص هرمونات الغدة الدرقية إلى جانب تحليل المؤشرات الحيوية للأورام، وعلى رأسها مستضد البروستات النوعي (PSA)، الذي يعد الأكثر اعتمادا في تشخيص أمراض البروستاتا وأورام المسالك البولية، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

وإلى جانب التحاليل يجب إجراء فحوصات دورية عبر المستقيم للكشف المبكر عن أي تضخمات في البروستاتا قد تشير إلى أورام حميدة أو خبيثة والحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب السمنة واتباع نمط غذاء صحي، والابتعاد عن التدخين ومراقبة معدلات ضغط الدم للحفاظ على صحتهم الإنجابية.

فحوصات بعد الأربعين للرجال رمون التستوستيرون حص هرمونات الغدة الدرقية

