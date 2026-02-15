"شكرًا لصبركم".. شيكابالا يوجه رسالة عاطفية للجماهير بعد "لافتة المدرجات"

يستضيف النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، وذلك على أرضية استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والجيش الملكي، اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

الأهلي يتصدر المجموعة

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات، ليؤكد حضوره القوي في مشوار البطولة حتى الآن.

في المقابل، يحتل الجيش الملكي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلين وتلقيه خسارة واحدة، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع صدارة المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 2 HD.

كما تُذاع المباراة مجانًا داخل مصر عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي متكامل قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها.