تنتشر العديد من الخرافات حول العلكة، ومن أشهرها أنها تبقى في المعدة لمدة 7 سنوات إذا تم ابتلاعها، فهل لهذا الاعتقاد صحيح؟

مكونات العلكة

الأساس هو مادة غير قابلة للذوبان تمنح العلكة مرونتها وقدرتها على المضغ لفترة طويلة.

وهو المكون الرئيسي فيها، ويصنع من مزيج من البوليمرات الطبيعية والصناعية، ولا يستطيع الجسم هضمه.

المحليات: تعطي العلكة طعما حلوا.

النكهات: تضفي مذاقا متنوعا.

المثبتات والملونات: تحافظ على شكل العلكة ولونها.

عند ابتلاع العلكة، تصل إلى المعدة شأنها شأن أي طعام آخر، ورغم أن قاعدتها لا تهضم بفعل العصارات المعدية أو الإنزيمات، فإنها لا تبقى في الجسم إلى الأبد؛ إذ تمر عبر الجهاز الهضمي دون تغيّر يُذكر، وتُطرَح مع الفضلات عادةً خلال يوم إلى ثلاثة أيام، وفقا لـ "health".

ما خطورة ابتلاع العلكة؟

عادة لا يشكل ابتلاع قطعة واحدة من العلكة خطرا صحيا، لكن هناك استثناءات:

الأطفال الصغار: قد يؤدي ابتلاع أجسام كبيرة إلى انسداد معوي بسبب صغر حجم الجهاز الهضمي.

كميات متعددة: ابتلاع عدة قطع من العلكة في وقت قصير قد يسبب انسداد معوي، خصوصا عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هضمية.

