بعد أدائه اليمين الدستورية.. 10 ملفات أمام وزير التعليم العالي

أدى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة فبراير 2026، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفًا للدكتور أيمن عاشور، الوزير السابق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وينتظر المجتمع الأكاديمي مجهودات وزير التعليم العالي في 10 ملفات هامة كالتالي:

1- استكمال ملف الجامعات الأهلية والتكنولوجية

2- تحسين أوضاع هيئة التدريس الاقتصادية وملف الخدمات العلاجية

3- لائحة قانون المستشفيات الجامعية وأوضاع المستشفيات

4- تعزيز جودة التعليم وربطه بسوق العمل

5- حسم ملف التعليم المفتوح

6- تعديل لوائح الكليات الجديد وتحديد أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية من خلال مكتب التنسيق

7- تدويل الكليات وزيادة أعداد الوافدين

8- توفير التمويل اللازم للأبحاث والنشر العلمي الدولي

9- زيادة نشاط قطاعات شئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والتنسيق من أجل القوافل

10- التواصل مع مجتمع الصناعة لتحويل البحوث العلمية إلى منتجات حقيقية

