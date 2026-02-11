

في وقت يتزايد فيه الإقبال على مكملات تعزيز الطاقة وبناء العضلات، تكشف دراسات حديثة أن بعض الهرمونات المرتبطة بالقوة البدنية قد تحمل مخاطر صحية غير متوقعة، خاصة عندما تستخدم دون إشراف طبي.

وفقا لصحيفة ديلي ميل، أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من مليون شخص بالغ، وتوصلوا إلى أن الرجال الذين لديهم مستويات مرتفعة من التستوستيرون نتيجة عوامل وراثية يواجهون خطرا أعلى للإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة تصل إلى 17%.

ورغم هذه النتائج، حذر الخبراء من الاعتقاد بأن تناول مكملات التستوستيرون بشكل عشوائي آمن، خاصة تلك التي تشترى عبر الإنترنت دون وصفة طبية، لما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة.

ويستخدم التستوستيرون طبيا لعلاج قصور الغدد التناسلية، وهي حالة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الهرمون، ما يؤدي إلى أعراض مثل التعب وضعف الوظيفة الجنسية.

وتشير الدراسات إلى أن نحو 0.5% فقط من الرجال يعانون من هذه الحالة، كما تنخفض مستويات التستوستيرون طبيعيا بنحو 1% سنويا بعد سن الأربعين، دون أن يسبب ذلك عادة أعراضا واضحة.

ورغم ذلك، شهد سوق مكملات التستوستيرون توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث تروج بعض الشركات لهذه المنتجات بين الرجال دون سن الثلاثين، بزعم أنها تقلل التعب، وتزيد الكتلة العضلية، وتحسن الأداء الجنسي.

وقالت إميلي موربي، المشاركة في إعداد الدراسة، إن الإقبال المتزايد على مكملات التستوستيرون يعود جزئيا إلى زيادة الوعي بقصور الغدد التناسلية، إضافة إلى التأثير الكبير للحملات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب.

وأضافت أن نتائج الدراسة تشير إلى أن ارتفاع مستويات التستوستيرون قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، وهو ما قد يرفع احتمالات النوبات القلبية وفشل القلب.

وأكدت موربي أن هناك فرقا واضحا بين استخدام التستوستيرون لعلاج حالة طبية مثبتة، وبين تناوله بهدف تحسين الأداء البدني أو المظهر، مشددة على أن الفوائد في الحالة الأولى قد تفوق المخاطر، بينما لا ينطبق الأمر نفسه على الاستخدام غير الطبي.

من جانبه، دعا البروفيسور كين أونغ، أحد معدي الدراسة، إلى وضع إرشادات وطنية أكثر صرامة لتنظيم استخدام مكملات التستوستيرون والحد من إساءة استخدامها.