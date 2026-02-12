وزير الخارجية الإيراني: طهران ستدافع عن سيادتها مهما كان الثمن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا.

وأكد عراقجي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الأربعاء، أن طهران ستدافع عن سيادتها مهما كان الثمن، مشددًا على أن حقوق وكرامة إيران ليست قابلة للمساومة.

وأكد عراقجي أن الهدف من المفاوضات مع واشنطن ضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني، قائلاً: "نحن نتفاوض فقط بشأن القضية النووية، لا أي قضية أخرى".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني،: "لقد تحققت رغبتنا في المفاوضات مع الولايات المتحدة لاننها سارت شكلاً ومضموناً وموضوعاً، في الاتجاه الذي ترغب فيه إيران".