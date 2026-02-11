البصل.. مفيد للصحة لكنه قد يشكل خطورة على بعض المرضى

يعتبر البصل من أكثر الخضروات شيوعا وفائدة للصحة، إذ يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويساعد على تعزيز المناعة وتنظيم السكر وتحسين صحة الشعر والأوعية الدموية.

وفقا لموقع لينتا.رو، يشير الخبراء إلى أن استهلاكه قد يكون ضارا لبعض الفئات، ما يجعل الحذر واستشارة الطبيب أمرا ضروريا قبل تضمينه في النظام الغذائي اليومي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

حذرت الطبيبة أولغا تشيستيك، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بالمركز الصحي الإسكندنافي في موسكو، من أن البصل قد يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب لدى:

-المصابين بارتفاع ضغط الدم.

-مرضى الربو.

-الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد أو تليف الكبد.

-المصابين باضطرابات نظم القلب.

وأضافت أن مرضى التهاب المعدة، ارتجاع المريء، متلازمة القولون العصبي، وأمراض الكلى والقلب عليهم الحد من تناول البصل، لأنه قد يسبب الغازات والانتفاخ، مما يضغط على الحجاب الحاجز والرئتين والقلب.

الفوائد الصحية للبصل

رغم هذه التحذيرات، يظل البصل مفيدا للجسم، حيث:

-يحسن حساسية الخلايا للأنسولين ويقلل خطر الإصابة بالسكري.

-يقوي جهاز المناعة ويساعد على امتصاص الحديد.

-يساهم في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الشعر والغضاريف والأوعية الدموية.

-يحتوي على مضاد الأكسدة الكيرسيتين، الذي يدعم صحة الشعيرات الدموية وقد يقلل خطر تكون جلطات الدم، خصوصا لدى المتعافين من كوفيد-19.

