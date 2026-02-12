



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 سيدات وشخصين لاتهامهم بإدارة نادي صحي بدون ترخيص وإدارته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء، إنه في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكور وبصحبته 5 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" وشخص.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.