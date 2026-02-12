إعلان

تعطل قطار 976 بالمنيا بسبب عطل فني وانقطاع التيار الكهربائي

كتب : جمال محمد

05:41 ص 12/02/2026

تعطل قطار - صورة أرشيفية

المنيا-جمال محمد:

تعطلت حركة القطارات بمحافظة المنيا، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إثر عطل مفاجئ بأحد عربات قطار، مما أدى لانقطاع التيار عنه بشكل كامل .

وشهد القطار ( رقم 976 ) القادم من القاهرة والمتجه إلى الوجه القبلي، عطل مفاجئ بالعربة رقم 8 أثناء تواجده على رصيف محطة مدينة المنيا، وأسفر عن انقطاع التيار الكهربائي بالقطار.

تم على الفور إخطار إدارة المحطة، والتي دفعت بعدد من الفنيين، لفحص المشكلة والعمل على حلها

كما تم إخلاء العربة المتسببة في المشكلة، وجرى استبدالها بعربة أخرى، وعودة الركاب إلى أماكنهم، بعد توقف لنحو ساعة تقريباً، ليستكمل القطار رحلته إلى الجنوب.

تعطل قطار 976 المنيا خلل فني حركة القطارات

