المشمش المجفف.. فوائد صحية لا غنى عنها في رمضان

يعد المشمش المجفف من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين خلال شهر رمضان، ليس فقط لطعمه اللذيذ، بل لفوائده الصحية المتعددة.

وفقا لموقع Healthline، فإن إدراج المشمش المجفف ضمن النظام الغذائي يمكن أن يعزز الصحة العامة بشكل كبير، خاصة عند تناوله باعتدال.

تقوية العظام

معادن مثل البورون والكالسيوم والبوتاسيوم تجعل المشمش المجفف مفيدا لصحة العظام، ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

دعم صحة الحامل والجنين

يوفر المشمش عناصر غذائية حيوية مهمة خلال فترة الحمل، ويساهم في تعزيز النمو الصحي للجنين.

دعم صحة الجهاز الهضمي

غني بالألياف الغذائية، التي تسهل عملية الهضم وتخفف الإمساك، كما تعزز الشعور بالشبع، ما يجعله خيارا مناسبا لمن يسعون للتحكم في وزنهم.

تعزيز صحة العيون والبشرة

يمتاز المشمش المجفف بكمية عالية من البيتا كاروتين وفيتامين A، مما يساهم في الوقاية من أمراض العيون وتحسين صحة البشرة، والحفاظ على نضارتها وحيويتها.

حماية القلب وتنظيم ضغط الدم

يحتوي المشمش على البوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي القلب من تأثير الجذور الحرة وتدعم صحة الأوعية الدموية.

علاج فقر الدم

يعتبر المشمش المجفف غنيا بالحديد، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بفقر الدم وعلاجه.

كما يحتوي على النحاس الذي يعزز امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي يساهم في إنتاج الهيموغلوبين، وهو أمر ضروري للجميع، وخصوصا للنساء أثناء الدورة الشهرية.