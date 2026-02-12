إعلان

إشادة فلسطينية بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

كتب : مصراوي

02:49 ص 12/02/2026

فلسطين

وكالات

أكدت حركتا فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقديرهما للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشددتين على أهمية استمرار التنسيق الوطني في ظل التحديات الراهنة.

وأعربت الحركتان عن الشكر والتقدير لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور التاريخي والمستمر في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما وجهتا الشكر إلى الأشقاء العرب والمسلمين، وإلى أصدقاء الشعب الفلسطيني حول العالم، تقديرًا لمواقفهم المناصرة للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل.

وجددتا التأكيد على الالتزام بمواصلة الحوار والعمل المشترك مع جميع القوى الفلسطينية، تمهيدًا لإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى رؤية وطنية جامعة واستراتيجية مواجهة شاملة.

وشددتا على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مع رفض الإجراءات الإسرائيلية بحقها، والمطالبة باستمرار مهامها وتوفير التمويل الكافي لضمان استمرار خدماتها؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

