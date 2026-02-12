إعلان

محاكمة مصور واقعة فيديو المحامي أشرف نبيل بمطار القاهرة اليوم

كتب : محمود الشوربجي

06:00 ص 12/02/2026

المحامي أشرف نبيل

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة أحد المصورين في واقعة تصوير مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أشرف نبيل داخل مطار القاهرة الدولي.

وتعود وقائع القضية إلى الشهر الماضي، حينما انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه المحامي أشرف نبيل، وهو يستقل طائرة خاصة من داخل مطار القاهرة الدولي.

بإجراء التحريات وتدقيق الفحص الأمني، تبين أن المصورين المتهمين قاموا برصد وتصوير هذه المشاهد داخل "نطاق محظور" التصوير به إلا بتصاريح مسبقة، وذلك لأغراض دعائية وترويجيه.

