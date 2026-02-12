من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟

كتب- محمود الشوربجي:

حالة من ردود الفعل الغاضبة لاتزال تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة دهس شاب أسفل عجلات سيارة تقودها سيدة بمدينة نصر، في واقعة مأساوية أثارت صدمة وتعاطفًا كبيرين بين المتابعين في الواقعة التي عرفت بإسم "سيدة الشيكولاته".

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام سيدة بدهس شاب يعمل في محل حلويات شهير هربًا من دفع ثمن المشتريات.

وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وبدورها، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وأمرت بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الحلويات والمباني المجاورة.

وأظهرت التفريغات الأولية صحة رواية الشهود؛ حيث رصدت الكاميرات تمسك المجني عليه بالسيارة لمنع السيدة من الهروب بالبضاعة، قبل أن تدهسه.

قرار جديد ضد المتهمة

من جانبه جدد قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، المتهمة، 34 عامًا، في اتهامها بدهس عامل عمدًا للهرب من دفع فاتورة مشتريات من محل حلويات بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمة دخلت إلى محل حلويات شهير بمدينة نصر، وطلبت مشتريات "شيكولاته ومكسرات" بمبلغ تجاوز 12 ألف جنيه.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة بعد تحميل المشتريات حاولت الفرار دون سداد الفاتورة، وأثناء محاولة المجني عليه وزميلان له إيقاف السيارة دهسته عمدًا.

دفع حياته ثمنًا للحلويات

أما الضحية "أحمد شعبان"، 31 عامًا، الذي دفع حياته ثمنًا لمشتريات "الشيكولاته والمكسرات"، فيعمل بأحد فروع محل الحلويات الشهير "سوق السعادة"، وقد خرج الشاب لتحصيل قيمة فاتورة مشتريات السيدة، إلا أنه لقي مصرعه في الحادث.

وبحسب شهود عيان، بدأت الواقعة عندما توجهت سيدة إلى المحل واشترت كميات كبيرة من الحلويات والمكسرات والشيكولاتة، وبعد استلامها المشتريات، حاولت مغادرة المكان بسيارتها دون سداد المبلغ المستحق، ما دفع العامل إلى محاولة استيقافها، قبل أن تنتهي الأحداث بدهسه أسفل عجلات السيارة.

شهود العيان يروون الواقعة

وفي السياق ذاته، روى شهود العيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث، مؤكدًا أن السيدة استقلت سيارتها على عجل بعد خروجها من المحل، بينما حاول الشاب اللحاق بها لمطالبتها بسداد قيمة المشتريات.

أكدوا أن الضحية لم يكن يحمل أي نية للاعتداء، بل حاول تنبيهها والتحدث إليها لاسترداد حق المحل، إلا أن السيدة انطلقت بالسيارة فجأة وبسرعة كبيرة، ما أدى إلى سقوطه أمام المركبة ودهسه.

لفتوا إلى أن المشهد كان صادمًا للموجودين في المكان، حيث سقط الشاب أسفل عجلات السيارة ولم يتمكن من الإفلات بسبب اندفاعها السريع، مشيرًا إلى أن السيدة غادرت موقع الحادث دون أن تتوقف.