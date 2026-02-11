في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية تساعد في تحسين الصحة دون اللجوء إلى الأدوية بشكل دائم.

ومن بين هذه الخضروات يبرز البروكلي كواحد من أشهر الأطعمة الصحية التي ينصح بها الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لما يحتويه من عناصر غذائية قوية تساعد في حماية القلب وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، يُعرف البروكلي بإنه من الخضراوات الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

وتابع القيعي، يتميز البروكلي بانخفاض سعراته الحرارية، مما يجعله أفضل خيارا لإنقاص الوزن الزائد في وقت قصير.

كيف يساعد البروكلي على خفض الكوليسترول؟

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وهو نوع يساعد

- تقليل امتصاص الدهون داخل الأمعاء

- التخلص من الكوليسترول الضار (LDL)

- تحسين صحة الشرايين

- تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين

وأكد القيعي:" يساعد البروكلي على دعم وظائف الكبد، وهو العضو المسؤول عن تنظيم مستويات الدهون في الجسم".

و يقلل الدهون ويحسن حرق السعرات.

يساعد تناول البروكلي أيضًا في تعزيز عملية الحرق، و تقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن، ودعم الشعور بالشبع لفترة أطول

وتنظيم مستوى السكر في الدم.

وهو ما يجعله من أفضل الأطعمة لمن يسعون لاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

فهو غني بمضادات الأكسدة ويحمي القلب

وتابع يحتوي البروكلي على مضادات أكسدة قوية تساعد في محاربة الالتهابات وتقليل تأثير الجذور الحرة، التي تعد من أسباب الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب.

كما أنه غني بفيتامينات مثل:

فيتامين C

فيتامين K

حمض الفوليك

البوتاسيوم

وهي عناصر مهمة لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأختتم القيعي رغم فوائده الكبيرة، إلا أن بعض الأشخاص قد يحتاجون للحذر مثل: من يعانون من مشاكل الغدة الدرقية

ومن لديهم حساسية أو اضطرابات في القولون، وفي هذه الحالة يفضل تناوله بكميات معتدلة.