موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 12/02/2026
يلاقي فريق أرسنال نظيره برينتفورد اليوم الخميس الموافق 12 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب جتيش كوميونيتي معقل برينتفورد.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يدخل برينتفورد اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 39 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

أرسنال اليوم موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد الدوري الإنجليزي أرسنال

