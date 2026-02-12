موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محمد صلاح يتخطى جيرارد ويحقق رقمًا تاريخيًا أمام سندرلاند

بينها برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلاقي فريق أرسنال نظيره برينتفورد اليوم الخميس الموافق 12 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب جتيش كوميونيتي معقل برينتفورد.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يدخل برينتفورد اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 39 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".