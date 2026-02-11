إعلان

عادة يومية شائعة ترتبط بانخفاض خطر الخرف.. لا تتجاهلها

كتب - محمود عبده:

11:00 ص 11/02/2026

منع الخرف

في ظل تزايد القلق العالمي من أمراض الشيخوخة، خاصة الخرف، تتجه الأنظار إلى العادات اليومية البسيطة التي قد تلعب دورا في حماية صحة الدماغ على المدى الطويل.

وبحسب صحيفة الجارديان، كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط بين الاستهلاك اليومي المعتدل للشاي والقهوة وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، مشيرة إلى أن هذه العادة ترتبط بأداء إدراكي أفضل مع التقدم في العمر.

القهوة

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 131 ألف شخص، جرت متابعتهم على مدى يقارب 40 عاما، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب فنجانين إلى ثلاثة من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا، أو كوب إلى كوبين من الشاي، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تراوحت بين 15% و20% مقارنة بمن لا يستهلكون هذه المشروبات.

كما أظهرت النتائج أن شاربي القهوة المحتوية على الكافيين سجلوا أداء أفضل قليلا في الاختبارات الإدراكية، مع تراجع معرفي أقل مقارنة بمن يفضلون القهوة منزوعة الكافيين، وفقا لتقرير نشرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

ورغم أن هذه النتائج تشير إلى فوائد محتملة لاستهلاك الشاي والقهوة لصحة الدماغ، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، موضحين أن مستهلكي الكافيين قد يتمتعون بعادات صحية أخرى تسهم في تقليل خطر الخرف.

الشاي

من جانبها، قالت الباحثة يو تشانغ، المتخصصة في علم الأوبئة الغذائية بجامعة هارفارد، إن القهوة والشاي يحتويان على مركبات نشطة مثل الكافيين والبوليفينولات، التي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية من خلال تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

وأشارت الدراسة إلى أنها استندت إلى بيانات مشاركين في دراستين صحيتين في الولايات المتحدة، جرى خلالهما تتبع العادات الغذائية والتغيرات الإدراكية على مدى 43 عاما.

وفي المقابل، دعا الخبراء إلى توخي الحذر عند تفسير هذه النتائج، مؤكدين أن للكافيين تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية محتملة، وأن الوقاية من الخرف تعتمد بالأساس على اتباع نمط حياة صحي شامل.

وأكدت تشانغ أن الاعتماد على القهوة أو الشاي وحدهما ليس حلا، مشددة على أهمية تبني نمط حياة متوازن يشمل التغذية الصحية، والنشاط البدني المنتظم، والحصول على قسط كاف من النوم.

الشاي القهوة الخرف

