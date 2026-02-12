منة فضالي جريئة وهيدي كرم كاجوال.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها قميص باللون الأبيض ونسقت معه جيبة قصيرة باللون الأسود.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، صورا من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، وظهر فيها مع الفنانة يارا السكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها توب باللون الأبيض وبنطلون جينز.

جلا هشام

ظهرت الفنانة جلا هشام بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب محبيها.

داليا شوقي

شاركت الفنانة داليا شوقي، الجمهور صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد، متابعيه صورا من كواليس مسلسله الجديد "إفراج"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها برفقة الفنانة تارا عماد، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

ديانا حداد

ظهرت الفنانة ديانا حداد بمكياج هادئ، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب الجمهور.

باسكال مشعلاني

شاركت الفنانة باسكال مشعلاني، متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب الجمهور.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.