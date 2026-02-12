إعلان

هل يورث سكري الحمل الصرع للأطفال؟

كتب : مصراوي

01:00 ص 12/02/2026

- د ب أ

أظهرت دراسة علمية أن إصابة المرأة الحامل بالسكري تزيد بنسبة طفيفة من مخاطر إصابة المولود بالصرع في مرحلة مبكرة من العمر، وتبين من الدراسة التي أجراها فريق علمي من عدة جامعات من بينها بريتش كولومبيا وماجيل وتورونتو في كندا أن الجنين الذي يتكون داخل رحم الأم المصابة بالنوع الأول أو الثاني من السكري تتزايد مخاطر إصابته بالصراع في سن ثلاث سنوات أو أقل.

وشملت الدراسة أكثر من مليوني طفل تم إنجابهم خلال الفترة ما بين 2002 و2018، ومن بينهم 8% تعرضوا للسكري في مرحلة ما قبل الولادة.

وكشفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Pediatrics المتخصصة في طب الأطفال أن مخاطر الإصابة بالصرع تزيد بشكل أكبر في حالات تعرض الجنين للنوع الثاني من السكري.

ويقول الباحثون إن الصلة بين السكري والصرع ربما تعود إلى تزايد احتمالات حدوث مضاعفات أثناء الحمل مثل الولادة المبكرة والولادات القيصرية وتسمم الحمل، فضلاً عن تأرجح معدلات السكر في الدم لدى الأم وتزايد فرص حدوث الالتهابات.

وأكد الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية بين السكري لدى الأم والصرع لدى المولود، ولكن تدعو إلى ضرورة المتابعة المبكرة والوثيقة للمواليد الذين تنجبهم أمهات يعانين من السكري.

