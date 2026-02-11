يحرص العديد من الأشخاص، من بينهم عشاق السهر، على تناول وجبات سريعة قبل النوم، دون معرفة مخاطر هذه العادة على الدماغ.

أسباب الشعور بالجوع في ساعات الليل

وكشف موقع هيلث، المختص بالمجال الطبي، أن الشعور بالجوع في ساعات الليل المتأخرة يحدث بسبب ارتفاع مستوى هرمون الجريلين المسؤول عن الإحساس بالجوع، بينما ينخفض هرمون اللبتين الذي يمنح الشعور بالشبع، خاصة عند تأخر موعد النوم.

كما يؤدي الإرهاق إلى زيادة حساسية مراكز المكافأة في الدماغ تجاه الأطعمة السكرية والمكررة، في حين يساهم التوتر، وكثرة التعرض للشاشات، وعدم انتظام مواعيد الوجبات في تعزيز هذه الرغبات، ما يجعل الدماغ يربط الطعام بالبقاء في حالة يقظة.

لماذا يتأثر الدماغ بتناول الطعام ليلا؟

يؤدي تناول الطعام ليلا إلى إرسال إشارات متضاربة إلى الساعة البيولوجية للدماغ، فبدلا من الدخول في حالة الراحة، يستمر الدماغ في حالة نشاط تشبه ساعات النهار، ويتباطأ إفراز هرمون الميلاتونين، ما يؤدي إلى اضطراب دورات النوم وزيادة الالتهابات، كما يمنع الدماغ من الوصول إلى الراحة الكاملة.

تأثير تناول الطعام ليلا على الذاكرة والتركيز

النوم العميق ونوم حركة العين السريعة من أهم المراحل التي يعالج فيها الدماغ المعلومات ويعزز الذاكرة وينظم المشاعر ويتخلص من الفضلات الأيضية، وعند اضطراب هذه المراحل بسبب الأكل ليلا، يتراجع الأداء الذهني في اليوم التالي، ويظهر ذلك في بطء الاستجابة وضعف التركيز وسرعة الانفعال وتشوش التفكير، وغالبا ما يشتكي الأشخاص من تقلب المزاج وصعوبة التعلم وانخفاض القدرة على التركيز.

أسوأ الأطعمة التي نتناولها ليلا

الأطعمة السكرية والمقلية والوجبات السريعة والمنتجات المصنعة الأكثر ضررا عند تناولها ليلا، إذ تحفز مراكز المكافأة في الدماغ بشكل مفرط، وتزيد من الالتهابات، كما تتسبب في ارتفاع سريع في مستويات السكر والأنسولين، يعقبه انخفاض مفاجئ قد يؤدي إلى الاستيقاظ أثناء الليل.

وجبات خفيفة تساعد على النوم

يمكن تناول كميات صغيرة من أطعمة تساعد على الاسترخاء ليلا، وتحديدا الغنية بالتريبتوفان والمغنيسيوم والدهون الصحية، مثل الموز مع المكسرات، أو الزبادي، أو الحليب الدافئ، أو اللوز المنقوع، كما يمكن تناول الشوفان، أو كمية محدودة من الشوكولاتة الداكنة، إذ تنظم مستوى السكر في الدم وتحفز إفراز الميلاتونين دون تنشيط مفرط للجسم.

تأثير مواعيد تناول الطعام على الدماغ

الالتزام بمواعيد الطعام عنصر أساسي لصحة الدماغ، إذ يفضل تناول آخر وجبة رئيسية قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، ما يمنح الجهاز الهضمي فرصة للراحة.

اقرأ أيضا:

خضار شهير يخفض الكوليسترول ويقلل الدهون بالجسم.. لا تتجاهله

عادة يومية شائعة ترتبط بانخفاض خطر الخرف.. لا تتجاهلها

البصل.. مفيد للصحة لكنه قد يشكل خطورة على بعض المرضى



تحذير للرجال.. ارتفاع هذا الهرمون قد يتحول إلى خطر صحي

المشمش المجفف.. فوائد صحية لا غنى عنها في رمضان