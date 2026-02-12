فازت الدكتورة فاطمة حمدي محمد رفعت، أستاذ مساعد بكلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، بمنحة فولبرايت للباحث الزائر (Fulbright Visiting Scholar)، لعام 2026 وهي تعد أرفع المنح البحثية على المستوي العالمي.

وأشاد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بهذا الإنجاز الذي يعكس المكانة الاكاديمية التي حققتها الجامعة وأعضاء الهيئة الاكاديمية بها خاصة في المجال البحثي، وهو تتويجا لجهود خمس سنوات منذ التأسيس وبدء عمل الجامعة في 2021.

وحول منحة "فولبرايت" أشار الدكتور أحمد حمد، إلى أنها عبارة عن بحث بين كلية الفنون والعلوم ممثلة في قسم علوم الحاسب، وكلية ماسون للفنون والتصميم، على ان تنفذ الفترة البحثية في جامعة روتجرز – نيو برونزويك ولمدة تسعة أشهر تبدأ من فبراير الحالي وحتى أكتوبر 2026، لتنفيذ مشروع بحثي بعنوان:

“SemioAI: Integrating Semiotic Principles into Deep Learning and UX/UI for Enhanced AI Interactions”.