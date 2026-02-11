ليست الوراثة.. السبب الأخطر لسرطان المعدة

لا يأتي سرطان المعدة فجأة، بل يتطور غالبا نتيجة عوامل صامتة تستمر لسنوات دون أعراض واضحة.

وبحسب موقع gazeta.ru، أكد طبيب الأورام بصير باماتوف أن بكتيريا الملوية البوابية لا تزال العامل الرئيسي والأكثر شيوعا في الإصابة بسرطان المعدة، مشيرا إلى أنها تتسبب في حالة ما قبل سرطانية تعرف باسم التهاب المعدة الضموري.

سرطان المعدة

أوضح باماتوف أن تطور سرطان المعدة يرتبط ارتباطا وثيقا بالالتهابات المزمنة طويلة الأمد التي تصيب الغشاء المخاطي للمعدة.

وأضاف أن عدوى الملوية البوابية "Helicobacter pylori" تعد أكثر عوامل الخطر دراسة، نظرا لقدرتها على إحداث تغيرات مرضية خطيرة، مثل التحول المعوي وتبدلات نسيجية تسبق الإصابة بالسرطان.

وأشار الطبيب إلى أن نمط الحياة والنظام الغذائي يسهمان بدور كبير في تطور المرض، إلى جانب العوامل المعدية، موضحا أن أبرز العادات التي تزيد من خطر الإصابة تشمل:

-الإفراط في تناول الأطعمة المملحة والمدخنة والمعالجة.

-قلة استهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة.

-التدخين.

-استهلاك الكحول.

وأضاف باماتوف أن العوامل الوراثية أقل شيوعا مقارنة بالعوامل الأخرى، إلا أن وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان المعدة يظل عامل خطر إضافيا يستوجب المتابعة الطبية.

وفيما يخص الوقاية، شدد الطبيب على أهمية:

-التشخيص المبكر وعلاج عدوى الملوية البوابية.

-تعديل النظام الغذائي.

-تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن العادات الضارة.

كيف يتم تشخيص سرطان المعدة والأمعاء؟

أكد الأطباء أن الفحوصات الدورية تمثل عاملا حاسما في الكشف المبكر عن سرطانات الجهاز الهضمي وتحسين فرص الشفاء.

ويعد تنظير القولون من الإجراءات الأساسية لتشخيص سرطان القولون والمستقيم، حيث ينصح بإجرائه كل 5 إلى 10 سنوات، بدءا من سن 45 إلى 50 عاما.

وأوضح الأطباء أن التنظير يجرى تحت التخدير، ويتميز بإمكانية إزالة الأورام الحميدة خلال الإجراء نفسه، ما يقلل من خطر تحولها إلى أورام سرطانية.

كما يعد تنظير المريء والمعدة والاثني عشر الوسيلة الرئيسية للوقاية والكشف المبكر عن سرطان المعدة.

من جانبه، أشار الدكتور زيلينسكي إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، أو يتبعون عادات صحية غير سليمة، أو تجاوزوا سن 45 عاما، أو لديهم تاريخ عائلي مع سرطانات الجهاز الهضمي، يجب أن يولوا اهتماما خاصا بإجراء الفحوصات الوقائية بانتظام.