خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

07:57 م 11/02/2026

مصرع شاب بطلق ناري

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت قرية كفر يوسف سلامة التابعة لمركز شرطة الزقازيق حادثة مأساوية بوفاة شاب يُدعى هاني أبو سمارة متأثرًا بإصابة بطلق ناري.

تلقى مركز شرطة الزقازيق إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة المواطن، فانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتبين إصابته بطلق ناري بالغ.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة قبل مباشرة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الشاب لقي مصرعه نتيجة تعدٍ عدد من الأشخاص أطلقوا عليه طلقًا حيًا بسبب خلافات سابقة معه.

في المقابل، رجح البعض أن يكون هاني قد أطلق النار على نفسه عمدًا، نظرًا لما كان يواجهه من مشكلات شخصية، متورطًا فيها سابقًا، ما دفعه للانتحار.

وفي الوقت نفسه، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمها.

