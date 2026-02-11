إعلان

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"

كتب : هاني صابر

07:32 م 11/02/2026

برنامج رامز ليفل الوحش

كشفت قناة "MBC مصر"، عن بوستر جديد لبرنامج المقالب "رامز ليفل الوحش" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان المبارك.

ونشرت القناة، البوستر الجديد، عبر حسابها على فيسبوك، وحمل تعليق: "اجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف".

وسبق أن طرحت القناة، البوستر الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال "رامز ليفل الوحش" وظهر فيه "رامز" بإطلالة غير تقليدية مرتديا بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه".

وعلق رامز جلال على بوستر البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين.. بعون الله رامز ليفل الوحش في رمضان 2026 على MBC مصر والله المستعان، اجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف".

