إعلان

لأعضاء هيئة التدريس.. رابط الحصول على تمويل للبحوث الصحية الحيوية والطبية

كتب : عمر صبري

11:56 م 11/02/2026

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، فتح باب التقدم للبرنامج القومي للبحوث والابتكار في العلوم الصحية والطبية الحيوية (PRISM) – دورة 2026، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وإيماناً بأهمية تحويل الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم صحة المواطن المصري، إطلاق الدورة الجديدة لبرنامج PRISM لعام 2026.

يهدف البرنامج إلى دعم المشروعات البحثية والابتكارية التي تساهم في تطوير المنظومة الصحية، وتسريع تحويل المخرجات المختبرية إلى تطبيقات طبية واقتصادية ذات أثر حقيقي.

وفيما يلي مسارات التمويل المتاحة حيث يقدم البرنامج دعماً مالياً متميزاً من خلال ثلاثة مسارات تخصصية:

- المسار الأول (Inno-Health): لدعم الابتكار الصحي وتطوير النماذج الأولية.

- المسار الثاني (CRS): مخصص للبحوث الإكلينيكية (Clinical Research) عالية الجودة.

- المسار الثالث (TRANS-B2B): لدعم البحوث التحويلية من المختبر إلى المريض.

يركز البرنامج في هذه الدورة على مواجهة التحديات الصحية الكبرى، مع التركيز على:

- الأورام (Oncology).

- السمنة والصحة الأيضية (Obesity).

- الأمراض المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات (AMR).

- التقنيات الصحية الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الطبية.

يتم تقديم المقترحات البحثية إلكترونياً فقط عبر الموقع الرسمي للأكاديمية اضغط هنا،

وللاطلاع على الشروط الكاملة والدليل الإرشادي، يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكاديمية البحث العلمي البرنامج القومي للبحوث تمويل للبحوث الصحية الحيوية والطبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
شئون عربية و دولية

أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا من هذا الموعد
أخبار مصر

الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا من هذا الموعد
"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
أخبار مصر

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان
شئون عربية و دولية

بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان
حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026