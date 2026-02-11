أعلنت أكاديمية البحث العلمي، فتح باب التقدم للبرنامج القومي للبحوث والابتكار في العلوم الصحية والطبية الحيوية (PRISM) – دورة 2026، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وإيماناً بأهمية تحويل الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم صحة المواطن المصري، إطلاق الدورة الجديدة لبرنامج PRISM لعام 2026.

يهدف البرنامج إلى دعم المشروعات البحثية والابتكارية التي تساهم في تطوير المنظومة الصحية، وتسريع تحويل المخرجات المختبرية إلى تطبيقات طبية واقتصادية ذات أثر حقيقي.

وفيما يلي مسارات التمويل المتاحة حيث يقدم البرنامج دعماً مالياً متميزاً من خلال ثلاثة مسارات تخصصية:

- المسار الأول (Inno-Health): لدعم الابتكار الصحي وتطوير النماذج الأولية.

- المسار الثاني (CRS): مخصص للبحوث الإكلينيكية (Clinical Research) عالية الجودة.

- المسار الثالث (TRANS-B2B): لدعم البحوث التحويلية من المختبر إلى المريض.

يركز البرنامج في هذه الدورة على مواجهة التحديات الصحية الكبرى، مع التركيز على:

- الأورام (Oncology).

- السمنة والصحة الأيضية (Obesity).

- الأمراض المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات (AMR).

- التقنيات الصحية الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الطبية.

يتم تقديم المقترحات البحثية إلكترونياً فقط عبر الموقع الرسمي للأكاديمية اضغط هنا،

وللاطلاع على الشروط الكاملة والدليل الإرشادي، يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية.