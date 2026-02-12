كشف عبد الفتاح رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالقاهرة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، عن مفاجأة سارة للمستهلكين، مؤكداً أن أسعار ياميش رمضان للموسم الحالي شهدت انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، إن سعر الزبيب تراجع ليتراوح بين 200 و250 جنيهاً، بعدما كان يسجل 350 إلى 400 جنيه العام الماضي، مشيراً إلى أن المعروض الحالي هو إنتاج محلي بالكامل.

وفيما يخص المنتجات الأخرى، استعرض "العطار" قائمة الأسعار المتاحة في الأسواق، موضحاً أن سعر "قمر الدين" يتفاوت بين 60 و120 جنيهاً بحسب الجودة والمنشأ.

وأضاف أن الارتفاع في الأسعار انحصر فقط في أصناف محددة وهي البندق والمشمش وجوز الهند، لافتاً إلى أن هذا الغلاء يرجع إلى زيادة تكاليفها من بلاد المنشأ ولا يرتبط بأي عوامل محلية.

وعن القوة الشرائية، أشار رئيس شعبة العطارة إلى أن السوق يشهد هدوءاً نسبياً، حيث انخفض معدل الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد أن هناك تغيراً في النمط الاستهلاكي، إذ إن الأجيال الجديدة لم تعد تقبل على تناول ياميش رمضان التقليدي بنفس الوتيرة التي كانت تتبعها الأجيال السابقة.