إصابة 8 أشخاص في حريق اندلع داخل شونة أخشاب بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل شونة أخشاب بمنطقة البر الشرقي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق بسبب تصاعد الأدخنة الكثيفة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها لمناطق أوسع.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شونة لتخزين الأخشاب، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط وحدة المباحث إلى موقع الحادث، كما دفعت الحماية المدنية بعدد 8 سيارات إطفاء للتعامل مع البلاغ.

وبالفحص تبين أن ألسنة اللهب امتدت إلى منزل مجاور للشونة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، فيما عملت قوات الإطفاء على محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى العقارات المجاورة، وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل بعد جهود مكثفة.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعوا للفحوصات والإسعافات المطلوبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.