حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل

كتب : أحمد الجندي

10:56 م 11/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الغياب في المدارس سيتم رفعه خلال شهر رمضان 2026، ما أثار تساؤلات كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة هذه الأنباء، مشددًا على أن الحضور والغياب سيتم احتسابهما في المدارس خلال رمضان كما هو المعتاد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الغياب قائم دون أي تعديل خلال الشهر الكريم، مع الإشارة إلى أن المواعيد الدراسية تُترك لتقدير كل مديرية تعليمية بحسب ظروفها.

وأشار المصدر إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كل القرارات يتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة فقط.

الغياب في المدارس رمضان 2026 وزارة التربية والتعليم حقيقة رفع الغياب في رمضان

حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
