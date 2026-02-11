حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الغياب في المدارس سيتم رفعه خلال شهر رمضان 2026، ما أثار تساؤلات كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة هذه الأنباء، مشددًا على أن الحضور والغياب سيتم احتسابهما في المدارس خلال رمضان كما هو المعتاد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الغياب قائم دون أي تعديل خلال الشهر الكريم، مع الإشارة إلى أن المواعيد الدراسية تُترك لتقدير كل مديرية تعليمية بحسب ظروفها.

وأشار المصدر إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كل القرارات يتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة فقط.

