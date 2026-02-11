مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز

كتب : مصراوي

06:14 م 11/02/2026
استقرت الحالة الصحية للظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بعد إصابته بنزلة برد حادة خلال الساعات الماضية وبعد عودته من أداء مناسك العمرة.

وكان الشيبي حصل على راحة من رحلة بيراميدز إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا، وسافر اللاعب للسعودية لأداء مناسك العمرة.

وتواجد الشيبي في قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري ولكنه عانى نزلة برد حادة ووصلت درجة حرارته خلال المعسكر إلى 40 درجة وقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي استبعاده من القائمة ومنحه الراحة الكاملة مع الأدوية للتعافي من البرد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الشيبي محمد الشيبي بيراميدز

