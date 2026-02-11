آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

استقرت الحالة الصحية للظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بعد إصابته بنزلة برد حادة خلال الساعات الماضية وبعد عودته من أداء مناسك العمرة.

وكان الشيبي حصل على راحة من رحلة بيراميدز إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا، وسافر اللاعب للسعودية لأداء مناسك العمرة.

وتواجد الشيبي في قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري ولكنه عانى نزلة برد حادة ووصلت درجة حرارته خلال المعسكر إلى 40 درجة وقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي استبعاده من القائمة ومنحه الراحة الكاملة مع الأدوية للتعافي من البرد.