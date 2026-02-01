يعاني العديد من الأشخاص من شعور مستمر بالتعب وانخفاض الطاقة، ما يدفعهم للجوء إلى المكملات الغذائية، ومن بين أكثر الخيارات شيوعا المغنيسيوم وفيتامين B12، لكن أيهما أكثر فعالية في تعزيز مستويات الطاقة؟

ويعتبر المغنيسيوم معدن مهم يسهم في مئات التفاعلات الكيميائية داخل الجسم، وإنتاج الطاقة وتحويل الكربوهيدرات والدهون إلى وقود وتقوية العضلات وحماية الأعصاب، وفقا لـ "VeryWellHealth".

كما يساعد المغنيسيوم على تحسين النوم وإمداد الجسم بالطاقة، وتتراوح الاحتياجات اليومية للبالغين من المغنيسيوم بين 310 و420 مليجراما، بحسب العمر والجنس والحالة الصحية.

ويسهم فيتامين B12 في زيادة الطاقة من خلال إنتاج خلايا الدم الحمراء، المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى العضلات والدماغ.

وقد يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى فقر الدم والتعب الشديد، وضيق التنفس وضعف التركيز.

ويعد الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية أو كبار السن أو من يعانون مشكلات في الامتصاص، أكثر عرضة لنقص B12.

ويحتاج البالغون عادة إلى 2.4 ميكروجرام يوميا من فيتامين B12.

أيهما يمد الجسم بالطاقة أفضل؟

المغنيسيوم يكون أكثر فائدة إذا كان التعب ناتجا عن إجهاد عضلي أو توتر عصبي أو قلة النوم، بينما يظهر فيتامين B12 تأثيره الأكبر عندما يكون السبب نقص الأكسجين الواصل إلى الخلايا نتيجة فقر الدم أو نقص الفيتامين.

أما إذا كانت مستويات المغنيسيوم وفيتامين B12 طبيعية، فإن تناول المكملات غالبًا لن يزيد الطاقة بشكل ملحوظ، ما يستدعي البحث عن أسباب أخرى مثل قلة النوم، التوتر المزمن، أو مشكلات صحية كامنة.

ويحذر الأطباء من تناول المكملات دون استشارة مختص، إذ يمكن أن يسبب المغنيسيوم بجرعات عالية اضطرابات هضمية، خاصة لدى مرضى الكلى، بينما يعد فيتامين B12 آمنا لكنه قد يكون غير فعال عند سوء الامتصاص دون تدخل طبي.

اقرأ أيضا:

لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه



لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان