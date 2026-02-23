حذر الدكتور جيورجي تريجير أخصائي جراحة الأوعية الدموية، من الجلطات الدموية كاشفا أنها حالة حادة.

وبحسب الطبيب يكمن الحل في هذه الحالة في التعرف السريع على إشارات الجسم وعدم اللجوء أبدا إلى النصائح عبر الإنترنت، وفق صحيفة "إزفيستيا".

وأكد: "إذا كان الشخص يشك في إصابته بجلطة دموية، يمنع التشخيص الذاتي باستخدام المنتديات أو الشبكات الاجتماعية، لأنه إذا التهبت الدوالي وتجلطت، فمن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".

وإذا كان الشخص يعاني من الدوالي، فإن الوريد يكون لينا ومرنا وقابلا للضغط، ولكن، في حال حدوث التهاب الوريد الخثاري، يصبح الوريد صلبا وأحمر اللون، ومؤلما عند اللمس، وبالإضافة إلى ذلك، يزداد في حالة خثار الأوردة العميقة، حجم الساق بصورة ملحوظة.

واختتم: في هذه الحالة، يصعب تحريك مفصلي الكاحل والركبة، وتصبح جميع حركات العضلات مؤلمة للغاية، ويتوقع العديد من المرضى ظهور بعض العلامات التحذيرية، لكن خطورة التجلط تكمن تحديد في حدوثة بصورة فجائية.