يعاني الكثيرون من صعوبة النوم، ويبحثون عن مكملات الميلاتونين لتحسين جودة نومهم، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن بعض الأطعمة الغنية بالمركبات الطبيعية يمكن أن تعزز إفراز الميلاتونين والسيروتونين في الجسم، وتساعد على الاسترخاء والنوم العميق بشكل طبيعي، وفقا لموقع "verywellhealth".

الفستق

من أغنى المكسرات بالميلاتونين، كما يحتوي على فيتامين B6 الضروري لإنتاج الميلاتونين والسيروتونين، لذا تناول حفنة صغيرة مساء خيارا عمليا لتحسين النوم.

فول الصويا

يحتوي على فيتامين B6 ومركبات "الإيزوفلافون" التي تدعم إنتاج السيروتونين، إضافة إلى التربتوفان، الحمض الأميني الأساسي للنوم.

الجبن

غني بالتربتوفان والمغنيسيوم والزنك وفيتامين B6، يمكن تناوله مع كمية صغيرة من الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز الحبوب الكاملة لتعزيز تأثيره على النوم.

الحليب

مصدر طبيعي للتربتوفان والكالسيوم، الذي يساعد الجسم على الاستفادة منه، كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يعزز الاسترخاء ويهيئ الجسم للنوم.

الحبوب الكاملة

مثل الأرز البني، الشوفان، الكينوا، حيث تعمل الكربوهيدرات المعقدة على تحفيز إفراز السيروتونين وتثبيت مستوى السكر في الدم أثناء الليل.

الفواكه

الكيوي، الموز، الأناناس، والكرز الحامض تحتوي على مركبات تعزز النوم، لذلك يُنصح بتناولها مع مصدر بروتين لتجنب تقلبات السكر في الدم.

الأفوكادو

يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والدهون الصحية، ويُرتبط المغنيسيوم بتحسين التوتر والقلق، وهما عاملان يؤثران على جودة النوم.

