شقيقة كيم جونج أون تعزز نفوذها في قيادة كوريا الشمالية

كتب : مصراوي

05:17 ص 24/02/2026

كيم يو جونج

وكالات

أعلنت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية، اليوم الثلاثاء، عن ترقية كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون، إلى منصب مديرة قسم في حزب العمال الحاكم، خلال المؤتمر الحزبي الجاري.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا صادرا عن الاجتماع العام الأول للجنة المركزية التاسعة، أعلن فيه تعيينها واحدة من 17 مديرا للأقسام الجديدة، بعد أن كانت نائبة مدير قسم سابقا.

وأقيم الاجتماع أمس كجزء من المؤتمر الذي بدأ الخميس الماضي، لمراجعة إنجازات سياسات 2021 وصياغة أهداف السنوات الخمس القادمة.

كان الاجتماع شهد إعادة انتخاب الزعيم كيم جونج أون أمينا عاما للحزب بالإجماع خلال المؤتمر التاسع، مع التركيز على تعزيز القدرات النووية والعسكرية.

كما أقصي تشوي ريونج-هيه، رئيس البرلمان الكوري الشمالي وأحد أبرز الوجوه العسكرية السابقة، من عضوية اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في خطوة تعكس تحولا جيليا واسعا في هرم القيادة.

وشهد الاجتماع، الذي يعد الأول منذ 5 سنوات، وضع أهداف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك مراجعة إنجازات 2021 وتعزيز التنمية الاقتصادية والدفاعية رغم التحديات، وفقا لروسيا اليوم.

